Після зустрічі між президентами США і РФ нерезиденти призупинили виведення свого капіталу з країни.

Курс гривні може зміцнитися до рівня 26,85 грн/дол., однак подальше зміцнення буде стримувати Нацбанк викупом валюти.

Таку думку висловив керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

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За його словами, курс гривні в понеділок, 13 грудня, досяг позначки 26,95 грн/дол. на тлі підвищення облікової ставки НБУ та припинення відтоку інвестицій нерезидентів.

"Валютний ринок знаходиться в очікуванні розміщення облігацій Мінфіном у вівторок і рівня ставки, яка буде запропонована інвесторам по ОВДП. Нагадаємо, що минулого тижня, у відповідь на високі інфляційні ризики, регулятор підвищив ставку відразу на 0,5 п.п. і заявив про готовність подальшого підвищення. Попри те, що інфляція на сьогодні є глобальним явищем. Так, наприклад, інфляція в США досягла максимальних значень за останні 39 років і склала 6,8% річних", - сказав Шевчишин.

Експерт зазначив, що після зустрічі між президентами США і РФ нерезиденти призупинили виведення свого капіталу з країни. При цьому також спостерігаються позитивні настрої на світових ринках, що підтримує інтерес до ризикових активів і сировини. Однак цей оптимізм може бути оманливим, оскільки ринки також почали підвищувати прогнози більш швидкого згортання програми стимулювання Федеральної резервної системи США, що може зупинити приплив капіталу в Україну і на ринки, що розвиваються, або сформувати сильну хвилю відтоку, вважає Шевчишин.

"Очікуємо, що гривня може відкотитися до позначки 26,85 гривень за долар, але оскільки це привабливий рівень для спекулятивних покупок, торгівля зупиниться в діапазоні 26,85-27,05 грн/дол. Більш того, схиляємося до більш активної позиції НБУ з викупом валюти за курсом нижче 27 грн/дол., що також буде стримувати тенденцію", - прогнозує аналітик.

Курс на 13 грудня:

Національний банк України на понеділок, 13 грудня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,02 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 8 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Автор: Катерина Жирій