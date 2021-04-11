Зокрема, для знаходження взаємного компромісу буде предметно проведений аудит усіх спірних моментів.

Президент України Володимир Зеленський і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган домовились проаналізувати усі спірні моменти на шляху підписання угоди про зону вільної торгівлі між країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у Стамбулі на спільній прес-конференції з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.

Президент України заявив, що значна увага на переговорах була приділена торговельно-економічним відносинам.

"Важливе значення для них має подальша лібералізація двосторонньої торгівлі, а суттєво наростити її обсяги може підписання угоди про вільну торгівлю", - заявив Зеленський.

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Водночас, як заявив Зеленський, в Україні й Туреччині добре розуміємо, що підписання угоди про ЗВТ є дуже відповідальним кроком, який необхідно зробити із дотриманням національних інтересів кожної із сторін.

"Ми домовились з паном президентом Ердоганом про те, що відповідні установи наших країн проведуть дуже предметний аудит усіх спірних моментів та знайдуть взаємний компроміс, який відриє шлях до підписання цього важливого документу", - наголосив Зеленський.

Своєю чергою, Ердоган висловив віру, що обом країнам якомога швидше вдасться підписати цю угоду. "І таким чином, досягнемо нашої мети, аби об'єм торгівлі становив $10 мільярдів (на рік - УНІАН)", - наголосив Ердоган.

Що цьому передувало

У березні 2016 року Україна і Туреччина відновили переговори про зону вільної торгівлі, які були припинені у 2013 році.

У листопаді 2018 року президент Туреччини заявив, що робота з підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною має завершитися до кінця року. "Ми віримо, що завдяки цій угоді ми зможемо досягти нашої мети – торговельний баланс у $10 млрд", - сказав він.

У 2018 році товарообіг між країнами становив близько $4 млрд.

У 2020 році товарообіг між Туреччиною і Україною становив $5 млрд.

У лютому 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що товарообіг між Україною і Туреччиною має збільшитися до $10 млрд.

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Автор: Віталій Саєнко