Працюємо разом на відновлення економіки та наближення перемоги.

Вітчизняний бізнес продовжує допомагати Збройним силам України. Компанія МИРКОНД, як представник та дистриб’ютор кліматичної техніки Idea™, Ideapro™ на самому початку військових дій перерахувала 5 млн грн на офіційний спецрахунок НБУ (UA843000010000000047330992708) на підтримку української армії.

Компанія взяла на себе зобов’язання віддавати 1% від продажів кліматичної техніки, протягом дії воєнного стану, на підтримку ЗСУ та запрошує всіх продавців і монтажників приєднатися до такої ініціативи. У МИРКОНДі додають, що роздрібні та гуртові ціни на товарні запаси в Україні зафіксовані на рівні довоєнного часу і не будуть змінюватись до завершення воєнного стану. А на кожного покупця чекає фірмовий подарунок.

Україна, ми з вами!

Посилання на ФБ:https://www.facebook.com/ideaaircond