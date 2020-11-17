Після запуску Amazon Pharmacy акції найбільших аптечних мереж США обвалилися.

Інтернет-гігант Amazon запустив в США онлайн-продаж ліків.

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Як повідомляє CNBC, платформа Amazon Pharmacy була представлена сьогодні. Таким чином компанія вривається на ринок з оборотом в 300 мільярдів доларів і стає небезпечним конкурентом для традиційних фармацевтичних мереж, таких як CVS і Walgreens, а також для рітейлерів, включно з Walmart.

Зазначається, що після запуску Amazon Pharmacy акції аптечних мереж обвалилися. Так, акції CVS вранці втратили 7.5% вартості. Втрат зазнала і Walgreens Boots Alliance - її акції впали більш ніж на 8 відсотків.

При реєстрації в Amazon Pharmacy користувачі будуть заповнювати анкету про своє здоров'я і фізичний стан. Лікарі зможуть направляти рецепти безпосередньо в Amazon. При цьому в компанії заявляють, що мають інструменти для перевірки законності видачі рецепта, аби запобігти шахрайству. Для членів Amazon Prime передбачена безкоштовна дводенна доставка.

Зазначається, що крок Amazon виявився дуже своєчасним. Через пандемію все більше американців покладаються на отримання ліків поштою.

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Автор: Дмитро Захаров