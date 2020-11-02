Кожен долар інвестицій в профілактику виробничого травматизму зберігає не менше 2 доларів.

За останні кілька років світовий бізнес почав сповідувати культ безпеки праці на підприємствах і впроваджувати кращі міжнародні практики у відповідній сфері, що відразу підвищує і престиж компанії.

Як повідомляє "Обозреватель" з посиланням на "Мінпром", Міжнародна організація праці (МОП) провела дослідження, які показали, що вкладення в безпеку праці ще й набагато ефективніше, ніж ліквідація наслідків нещасних випадків.

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Як приклад компанія навела один зі світових лідерів з виробництва електрообладнання - концерн Schneider, який зумів знизити рівень травматизму на своїх підприємствах з 3,6 до 0,5 випадку на 100 робітників.

Відзначається, що кожен долар інвестицій в профілактику виробничого травматизму зберігає не менше 2 доларів. Проаналізувавши діяльність декількох великих нафтовидобувачів (Saudi Aramco, BP, Shell та ін.) дослідники дійшли висновку, що кожна відвернена травма заощадила їм 37 тис. дол., кожен нечастий випадок, якого вдалося уникнути - 1,4 млн дол.

Разом з економічною доцільністю культ безпечної праці став для багатьох компаній з вищої ліги глобального бізнесу і питанням престижу. Сповідуючи принципи сталого розвитку, вони намагаються зробити більше, ніж просто дотримуватися законодавства про працю і нормативи техніки безпеки. У 2019 р. консалтингова компанія KPMG з "Великої Четвірки" підготувала окремий аналіз кращих міжнародних практик у сфері промислової безпеки та охорони праці. У звіті вони розглядають проекти, успішно реалізовані більш ніж десятком відомих корпорацій з різних галузей. При цьому експерти KPMG виділяють 6 найбільш поширених трендів сучасної промислової безпеки:

1. підвищення прозорості,

2. охорона здоров'я,

3. навчання і залученість,

4. транспортна безпека,

5. впровадження ризик-орієнтованих підходів,

6. діджиталізація.

Не кожна з компаній, що фігурують у звіті, працює відразу у всіх 6 напрямках, але навіть досягнувши успіху в одному з них, можна досягти відчутних результатів.

Ось кілька найяскравіших прикладів:

1. Машинобудівна компанія John Deer обладнала робочі місця так, щоб зменшити кількість професійних захворювань, пов'язаних з перевантаженням м'язів і неправильним положенням тіла. За останні 30 років на підприємствах компанії впроваджено понад 1500 ергономічних модернізацій.

2. Нафтогазова компанія Total завдяки постійному моніторингу та впровадженню автоматичних рішень, що дозволяють виявити втому водія, що забезпечують екстрене гальмування, на 33% знизила кількість ДТП з корпоративними транспортними засобами.

3. Хімічний концерн BASF почав застосовувати технології доповненої реальності для підвищення компетенцій співробітників в галузі охорони праці. До кінця 2020 р. такі цифрові інновації будуть використовуватися на 350 підприємствах Концерну.

У 2020 р. українська компанія "Метінвест" першою з України перемогла у традиційному щорічному конкурсі IIRSM Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці, в номінації "Програма змін року".

За словами менеджера з інновацій та проектів "Метінвесту" Павла Окари, перемога в конкурсі стала можливою якраз завдяки системному підходу в галузі охорони праці та промислової безпеки.

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Автор: УНІАН