Мінрегіон розробив і передав у Раду законопроект про реформування сфери містобудування.

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов висловив упевненість, що найближчим часом Державну архітектурно-будівельна інспекцію (ДАБІ) буде ліквідовано.

Про це він заявив під час бесіди з представником Кабміну у Верховній Раді Василем Моканом.

Читайте такожКабмін призначив виконуючого обов'язки голови ДАБІ

"ДАБІ буде ліквідовано і для цього є всі підстави. Які це підстави? Перш за все, створено новий орган – Державна інспекція архітектури та містобудування. І вже завершуються процедури з конкурсного відбору керівника, після цього дана організація набере 30% працівників і запрацює повноцінно", - сказав він.

За словами Чернишова, міністерство розробило і передало до Верховної Ради відповідний законопроект щодо реформування сфери містобудування.

"Сьогодні на платформі Мінрегіону розроблено новий закон, за участю всіх стейкхолдерів – народних депутатів, профільного комітету, всіх професійних будівельників, офісу простих рішень, Асоціації міст України, Конфедерації будівельників України. Сьогодні він вже переданий в профільний комітет, буде розглядатися, і я впевнений, що найближчим часом буде мати всі характеристики, щоб бути винесеним в зал для голосування", - сказав він.

Чернишов додав, що дана реформа спрямована на те, щоб лібералізувати будівельний напрямок і стимулювати розвиток галузі.

"Лібералізація передбачає наступне: наприклад, дозвіл на будівництво держава вже не видаватиме в більшості випадків, тому що забудовник фактично декларує декларативним методом свої плани та факт початку будівництва, маючи відповідні документи. Інтерфейсом для нього виступає вже не людина, не якась організація або клерк, інтерфейсом виступає єдина державна електронна система у сфері містобудування, яка вже працює", - сказав він.

За його словами, лібералізація також передбачає паралельний нагляд, який допомагатимуть вести органи місцевого самоврядування. Крім того, передбачається істотно посилити відповідальність всіх суб'єктів будівництва.

"Це і самозабудівник, це і виконроби, це й архітектор, це і технічний нагляд, і інші суб'єкти, залучені до будівельного процесу", - сказав він.

Що цьому передувало

У березні минулого року Кабінет міністрів прийняв рішення про ліквідацію Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Постановою №218 було ліквідовано ДАБІ та створено центральний орган виконавчої влади - державну сервісну службу містобудування України (Держсервісбуд).

Постановою №219 було створено ще два центральних органи виконавчої влади: Державна інспекція містобудування України та Державне агентство з технічного регулювання у містобудуванні.

У липні 2020 року в Україні стартував експериментальний проект з впровадження першої черги Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Наприкінці 2020 року Кабмін визнав провал цієї реформи, а ДАБІ продовжувала функціонувати.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц