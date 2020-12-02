Daimler визнав, що необхідність працювати з дому заслуговує на компенсацію.

У зв'язку з пандемією коронавірусу німецький автомобільний гігант Daimler виплатить своїм працівникам компенсацію в розмірі 1000 євро.

Про це повідомляє Reuters.

У концерні заявили, що виплата покликана компенсувати особисті та економічні труднощі персоналу, такі як необхідність носити маску і працювати з дому.

"Через коронавірус 2020 рік був особливо складним. У цей незвичайний час компанія завжди могла розраховувати на гнучкість і готовність наших співробітників", — заявили в автоконцерні.

Право на отримання бонусу отримають близько 160 тис. працівників Daimler в Німеччині.

Виплати за коронавіруса

26 лютого 2020 року влада Гонконгу заявила про те, що знайшла спосіб простимулювати економіку від наслідків протестів і спалаху коронавірусу. Кожен місцевий житель старше 18 років мав отримати 10000 Гонконгських доларів (близько 1280 доларів).

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Автор: УНІАН