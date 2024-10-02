Містом з найвищою вартістю оренди залишається Львів.

За останні вісім місяців ринок оренди житла продовжує відновлюватися, а ціни – зростати.

Згідно з аналітичними даними від платформи OLX, переданими УНІАН, у першій половині 2024 року спостерігалися значні зміни на ринку оренди однокімнатних квартир в Україні. Аналітика охоплює всі обласні центри країни та базується на порівнянні даних станом на січень-серпень 2024 року.

Загальною тенденцією стало зростання цін на оренду майже у всіх регіонах. Найбільш суттєве підвищення вартості оренди зафіксовано у:

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Сумах – + 37,5% – з 4 до 5,5 тис.;

Полтаві – + 25% – з 8 до 10 тис.;

Ужгороді – + 24,1% – з 14,5 до 18 тис.;

Івано-Франківську – + 23,7% – з 10 до 12,4 тис.;

Чернігові – + 19,9% – 5,7 до 6,9 тис.;

Чернівцях – + 18,3% – з 9,3 до 11,1 тис.;

Кропивницькому – + 16,7% – з 6 до 7 тис.

"Містом з найвищою вартістю оренди залишається Львів. Так, з січня по серпень медіанна ціна підвищилась на 9% – з 15 146 до 16 515 грн. Київ, як столиця, займає другу сходинку за ціною на оренду однокімнатних квартир. Медіанна ціна оренди однокімнатної квартири в Києві зросла з 12 923 до 15 000 гривень, що становить зростання 16,1%", - повідомили в OLX.

Варто відзначити, хоч і ціни на оренду зросли, попит, особливо влітку 2024 року, перевищив показники минулого року.

Незмінними ціни залишились у Харкові – 4 тис., Запоріжжі – 5 тис. та Херсоні – 3 тис. грн, а найменша різниця зростання зафіксована у:

Хмельницькому – на 5.5% – з 9 до 9.5 тис.;

Черкасах – 5,9% – з 8 до 9 тис.;

Житомирі – 5,9% – з 8,5 до 9 тис.;

Дніпрі – 5,9% – з 8,5 до 9 тис.;

Одесі – 7% – з 7 до 7.5 тис.;

Рівному – 9,1% – з 11 до 12 тис.;

Вінниці – 10% – з 10 до 11 тис.;

Тернополі – 11% – 8,1 до 9 тис.;

Миколаєві – 11,1% – 4,5 до 5 тис.;

Луцьку – 14,3% – 10,5 до 12 тис.

"Аналіз ринку оренди однокімнатних квартир в Україні за перше півріччя 2024 року демонструє динамічний розвиток сектору з тенденцією до підвищення цін та зростання конкуренції серед орендарів. Таке підвищення цін повʼязане з пришвидшенням інфляції та підвищенням курсу долара, а також із сезонними змінами цін", - зазначили аналітики.

Ціни на житло в Україні - останні новини

Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні у серпні 2024 року становила 6 962 гривень. Це на 0,7% більше порівняно з липнем, при цьому від початку року оренда подорожчала на 5,4%.

Закарпатська область залишалася лідером за вартістю оренди, хоча ціни тут впали на 7,8%, до 11 738 гривень на місяць. Друге місце посіла Львівська область, де вартість оренди знизилась на 10% і нині становить 10 614 гривень.

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