В першу чергу будуть звільнені працівники тематичних парків.

Компанія Disney звільнить 32 тисячі працівників через пандемію коронавірусу.

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Звільнення відбудуться в першій половині 2021 року. В першу чергу будуть звільнені працівники тематичних парків.

Тематичні парки Діснея у Флориді та за межами США знову відкрилися на початку цього року без нових великих спалахів коронавірусу, але з дотриманням соціальної дистанції, тестуванням і використанням масок.

Паризький Діснейленд був змушений знову закритися в кінці минулого місяця. Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконзі та Токіо залишаються відкритими.

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Автор: Людмила Жерновська