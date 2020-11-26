Компанія Disney звільнить 32 тисячі працівників через пандемію коронавірусу.
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Звільнення відбудуться в першій половині 2021 року. В першу чергу будуть звільнені працівники тематичних парків.
Тематичні парки Діснея у Флориді та за межами США знову відкрилися на початку цього року без нових великих спалахів коронавірусу, але з дотриманням соціальної дистанції, тестуванням і використанням масок.
Паризький Діснейленд був змушений знову закритися в кінці минулого місяця. Тематичні парки компанії в Шанхаї, Гонконзі та Токіо залишаються відкритими.
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