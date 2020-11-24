В останню п'ятницю листопада акція "BLACK FRIDAY" нещадно громить ціни на товари. У цьому році компанія "Цитрус" вирішила особливо ретельно підійти до питання ціноутворення і вижати з вартості топових брендів топові знижки.

У зв'язку з пандемією акція проходить з 23 по 30 листопада. Мета збільшення терміну акції - розподілити потік покупців на тиждень, аби уникнути черг.

Ознайомитися з усіма пропозиціями можна на сайті інтернет-магазину.

А вашій увазі пропонується ТОП-5 цін, з яких "Цитрус" вижав всі можливі соки:

MacBook Air 2020 року - всього 29 999 грн замість 37 999 грн - це саме та ситуація, коли давно мріяв про НАЙБІЛЬШУ знижку. iPhone 12 - 29 999 грн замість 35 999 грн - "Apple" представила чудову можливість перейти на добірні яблука. Samsung Galaxy S10 - 14 999 грн замість 18 999 грн - такі знижки не часто побачиш у галактиці "Samsung". Realme TV 32 - 4 299 грн замість 4 999 грн - ультраяскравий екран зробить життя ще більш барвистим. Електровелосипед Like.Bike Loon - 13 499 грн замість 17 999 грн - найбезпечніший транспорт в період пандемії.

"Цитрус" піклується про своїх клієнтів і рекомендує купувати онлайн. Компанія оновила умови доставки товару: доставка за 1 копійку від "Нової Пошти", "Укрпошти" та сервісу "Justin". Також, при замовленні від 1 000 грн, за 1 копійку можна скористатися швидкої кур'єрською доставкою до дверей за 2 години. На вихідних магазини мережі працюють в режимі видачі інтернет-замовлень, суворо дотримуючись карантинних вимог.

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Автор: УНІАН