Єдине працююче державне підприємство з видобутку та переробки бурштину ДП "Бурштин України" починає перезавантаження.

Про це заявив виконувач обов'язків генерального директора компанії Володимир Чібісов.

За його словами, пандемія, багатомільйонна боргове навантаження і невирішені земельні питання не давали кампанії розвиватися, але завдяки заходам з оптимізації та підтримці держави компанія уже цього року може почати отримувати прибуток.

"Ми оптимізували технологічні процеси, завдяки роботі з борговим навантаженням, синергії з Державним агентством лісових ресурсів України, підтримки з боку глави Держгеонадр Романа Опімаха, голови фонду держмайна Дмитра Сенниченка і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля - компанія має всі шанси вже в цьому році вийти в прибуток", - зазначив Чібісов.

Також за словами керівника компанії, в ДП "Бурштин України" було проведено тендери на виконання робіт по п'яти перспективних ділянках у межах дії спецдозволу на видобуток бурштину та було залучено відповідно три підрядники до виконання робіт.

"Окремо хочеться подякувати профільному парламентському комітету, який одноголосно підтримав доопрацьований проект закону №4187Д щодо довгоочікуваної реформи сфери користування надрами. Реалізація даної реформи - це суттєва підтримка вітчизняних галузей надрокористування та чітке врегулювання спірних екологічних питань", - підкреслив Чібісов.

Довідка. ДП "Бурштин України" було засноване 2006 року. Головний офіс компанії знаходиться в Рівному, а кар'єр видобування - в смт. Клесів. Керівником компанії є Володимир Чібісов, який виконує обов'язки генерального директора відповідно до наказу Державної служби геології та надр України від 18.02.2020.

ДП "Бурштин України" є єдиним працюючим державним підприємством, яке володіє повним виробничим циклом з видобутку і переробки бурштину, а також власною роздрібною мережею для реалізації готових виробів. ДП "Бурштин України" виробляє з бурштину продукцію різноманітної кольорової гами — намиста, браслети, кулони, сережки, персні, ювелірні вироби з поєднанням бурштину та срібла, картини, ікони, панно, портрети, сувеніри, державну та рекламну символіку.

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Автор: УНІАН