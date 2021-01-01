Новий закон збільшує штрафи за продаж підакцизних товарів неповнолітнім до 6800-13600 грн.

З 1 січня 2021 року в Україні набув чинності закон про заборону продажу електронних сигарет неповнолітнім особам.

Це випливає з тексту закону, опублікованого на сайті Ради.

Читайте такожВідсьогодні в Україні збільшать мінімальну зарплатуНовий закон забороняє продаж неповнолітнім особам електронних сигарет і рідин для них, а також пристроїв для нагріву тютюнових виробів та самих тютюнових виробів для нагріву.

Крім того, закон збільшує штрафи за продаж підакцизних товарів неповнолітнім до 6800-13600 грн. Зараз такі штрафи становлять 1700-6800 грн.

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження обігу підакцизних товарів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та посилення контролю за продажем таких товарів" (№3628) був ухвалений Верховною Радою України 2 грудня 2020 року.

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Автор: Юрій Куліков