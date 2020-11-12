Завод "Електроважмаш", що знаходиться в управлінні Фонду державного майна України, опинився в рейтингу найбільш збиткових державних підприємств країни.

Про це повідомляє портал Texty в рамках спільного аналітичного проекту з системою YouControl.

"Ми взяли 100 найбільших державних підприємств, вибрали з них ті, де після обрання Зеленського уряд змінив керівників, і подивилися, виріс їх прибуток або впав", - пишуть автори матеріалу, і додають, що для порівняння взяті докризові показники за 2018 і 2019 роки, що не дає можливості керівникам збиткових державних підприємств нарікати на спад економічної активності.

За підрахунками аналітиків, сумарні втрати державних підприємств після зміни їх керівництва склали 10 млрд грн. Серед таких "чорних дір" в українській державній власності - завод Електроважмаш. Ним управляє призначений Фондом держмайна Віктор Бусько, покровителем якого у фонді є зараз крім глави відомства Дмитра Сенниченка ще й Денис Кудрін - вони разом вчилися в Західній бізнес-школі.

"Українська державна власність - це часто чорна діра і корупційне болото. - описують автори публікації стиль управління державними підприємствами. - З одного боку, там не бюджетні гроші, а отже, слабший контроль, а з іншого - власність "Колгоспна, а значить - моя". Сміливці-аферисти, представники неформальних мереж чиновників і злочинного світу - це та публіка, яка роками ошивається в керівництві державних підприємств".

І завод Електроважмаш - найяскравіший приклад. На початку листопада виповнився рік, як Фонд державного майна України отримав в управління від Міністерства розвитку економіки держпідприємство "Електроважмаш" для його подальшої приватизації. Але ці плани змінилися - приватизація була перенесена на невизначений термін. З цього моменту відкривається сторінка грабежу і краху в історії Електроважмашу.

Як заявив народний депутат від "Слуги народу", заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов, голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко несе повну відповідальність за катастрофічне фінансове становище харківського заводу "Електроважмаш", оскільки саме він створив кадрову колізію на підприємстві і покриває в. о. директора Віктора Буська, який за кілька місяців довів підприємство практично до банкрутства. Про це депутат написав у заяві до Державного бюро розслідувань, до НАБУ та Генерального прокурора. Підкреслюється, що Бусько без конкурсу зайняв позицію в.о. керівника заводу після звільнення Дмитра Костюка.

"Всього за півроку Бусько практично знищив фінансово успішний, найбільший Харківський завод! Цю людину Сенниченко проштовхнув на посаду спеціально, щоб максимально загнати завод в мінус перед приватизацією і продати потім за копійки. Завод впевнено йде в бік банкрутства. По-моєму, Сенниченко накерував вже не тільки на звільнення, а й на пачку кримінальних справ. Він свідомо покриває злочинця Буська і завдає країні колосальної шкоди. Це професійне злодійство державних ресурсів. І Сенниченко, і Бусько повинні бути звільнені якомога швидше, я вимагаю від правоохоронних органів провести розслідування події на підприємстві", – написав Холодов.

За інформацією ЗМІ, існує шість кримінальних справ, серед яких - спроба доведення до штучного банкрутства ДП "Завод "Електроважмаш", щоб "злити" його за копійки в процесі приватизації.

Нещодавно надбанням ЗМІ стала Оперативна управлінська звітність держпідприємства "Завод "Електроважмаш". За рік в управлінні Фонду держмайна підприємство скоротило обсяг виробництва в 4 рази з 280 млн грн. до приблизно 69 млн грн., обсяг продажів впав більш ніж в три рази з 240 млн грн до 79 млн грн. Виробництво завантажено на 20-25%, сотні людей звільнилися з заводу, сотні знаходяться в так званому "виробничому простої" - отримують зарплати, не виконуючи фактично роботу, що тягне додаткові витрати, що обчислюються мільйонами гривень щомісяця. Борги "Електроважмашу" досягли 1,3 млрд грн, на кінець вересня борги перед колективом по зарплаті досягли 86 млн грн.

Протягом року Електроважмаш в управлінні ФДМУ збільшив збитки більш ніж в 9 разів - до "мінус" 392 млн грн. Виною тому - зрив поставок замовникам продукції підприємства, а ця ситуація склалася через несвоєчасні розрахунки з постачальниками - як відомо, суди завалені їх позовами про примусове стягнення грошей з заводу за комплектуючі, товари та послуги.

Місцеві ЗМІ відкрито говорять про те, Електроважмаш не зможе продовжити роботу в 2021 році - керівництво заводу повністю провалило формування портфеля нових замовлень.

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Автор: УНІАН