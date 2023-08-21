Ольга Харлан стала єдиною українкою, на честь якої створили Барбі.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан виставила на продаж іменну ляльку Барбі.

Як повідомляє BBS news торги за колекційну ляльку пройдуть на eBay. Виручені кошти спортсменка планує передати на реабілітацію бійців ЗСУ.

Компанія Mattel кілька років випускає ляльок із серії Role Models, прототипами яких стають успішні жінки з усього світу. Ольга Харлан стала єдиною українкою, на честь якої створили Барбі.

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Ольга Харлан

32-річна Ольга Харлан завоювала понад сотню медалей, в тому числі золоту на Олімпійських іграх. Наприкінці липня 2023 року Харлан відмовилася після поєдинку потиснути руку суперниці з Росії, після чого спортсменку дискваліфікували.

Пізніше Міжнародна федерація фехтування (FIE) скасувала рішення про дискваліфікацію спортсменки і дозволила Харлан брати участь в чемпіонаті світу.

FIE змінила регламент проведення поєдинків і скасувала обов'язкове рукостискання після бою.

Харлан прокоментувала інцидент, в який потрапила після відмови тиснути руку росіянці.

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