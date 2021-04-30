Комісія з регулювання азартних ігор не видала готелю "Дніпро" дозвіл на проведення азартних ігор.

Комісія з регулювання азартних ігор і лотерей відмовилася видавати готелю "Дніпро" дозвіл на проведення азартних ігор.

Про це йдеться в рішення комісії.

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Відмову в Комісії обґрунтували неможливістю встановити відповідність приміщень готелю "Дніпро "вимогам закону "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Зокрема у рішенні зазначено, що адреси приміщень у заяві для проведення азартних ігор та у свідоцтві про присвоєння готелю категорії не відповідають адресою у свідоцтві про право власності та в поверховому плані на будівлю.

Також у КРАІЛ додали, що приміщення, вказане під гральний заклад, має іншу площу у порівнянні з зазначеним у журналі підрахунком площі житлового будинку з нежитловими приміщеннями.

Це не дозволило комісії встановити, чи є в наявності у готелю "Дніпро" необхідні 300 квадратних метрів для відкриття залу з ігровими автоматами.

Що цьому передувало

15 липня 2020 року готель "Дніпро" був проданий на аукціоні за 1,11 млрд гривень. Покупцем на торгах стало ТОВ "Смартленд". Ця компанія зареєстрована у 2013 році та займається наданням в оренду та експлуатацією власного та орендованого майна.

23 липня один із засновників кіберспортивної команди NaVi Олександр Кохановський заявив, що переміг на аукціоні з продажу готелю "Дніпро" разом з партнерами та інвесторами. "Ми перетворимо його на перший готель у світі, повністю підготовлений для кіберспортивних івентів", — заявив він. В одному з інтерв'ю, відповідаючи на питання про те, чи пов'язана покупка готелю з легалізацією в Україні грального бізнесу, Кохановський сказав: "Ми про це абсолютно не думали".

У грудні 2020 року власники готелю "Дніпро" подали заявки на реєстрацію торгових марок Dnipro Casino і Казино Дніпро.

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Автор: Олена Коваленко