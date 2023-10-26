В 2024 році компанія націлена відкрити в Україні 20 магазинів.

Україна стане першим закордонним ринком для фізичних магазинів польського бренду жіночого одягу Greenpoint.

Про це йдеться в прес-релізі, переданому УНІАН компанією Retail & Development Advisor (RDA), яка виступає ексклюзивним агентом і партнером Greenpoint в Україні.

"В 2024 році компанія націлена відкрити 20 магазинів в Україні, а впродовж наступних років їх кількість може збільшитись в кілька разів. Перш за все компанія націлена на розвиток у Києві та західних регіонах країни. Але в цілому Greenpoint готовий відкривати магазини в населених пунктах від 30 тис. населення, що дуже розширює потенційну географію розвитку мережі", - зазначає генеральний директор RDA Андрій Лотоцький.

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Повідомляється, що зараз мережа компанії налічує вже 219 торгових точок у Польщі. Також бренд представлений у Словаччині, Румунії, Литві, Чехії, Угорщині, Австрії, Німеччині, Нідерландах, Болгарії, Італії, Іспанії та Хорватії. Проте на цих ринках продажі компанії відбуваються через канал e-commerce - партнерські маркетплейси.

Іноземні компанії залишають Росію: останні новини

Як йдеться в дослідженні KSE Institute, у вересні 2023 року Росію повністю покинули 11 міжнародних компаній. Серед них відомий шведський автоконцерн Volvo та другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції British American Tobacco.

Загалом станом на 1 жовтня 2023 року 1225 (понад третину від загального числа) іноземних бізнесів згорнули операції та заявили про намір покинути країну. Проте 1448 (41,5%) компаній з тих, що потрапили до моніторингу KSE Institute, поки що не збираються покидати російський ринок, працюючи без будь-яких змін. Ще 535 іноземні бізнеси призупинили нові інвестиції в Росію та продовжують вичікувати.

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