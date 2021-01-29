Мережа вже має в Україні 3 пункти видачі продукції.

Найбільша у світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA 1 лютого відкриє в Києві, в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall, свій перший магазин в Україні.

Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці у соцмережі Instagram.

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"Щасливі повідомити, що 1 лютого IKEA вітатиме покупців у київському city store, який відкриється в Blockbuster Mall. Це перший офлайн-магазин в Україні, і ми з нетерпінням чекаємо на почаок цього нового розділу в історії IKEA", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що магазин працюватиме з 10:00 до 22:00 із суворим дотриманням протиепідемічних заходів.

"Згідно з діючими обмеженнями, в магазині зможуть перебувати максимум 500 осіб одночасно", - сказано в повідомленні.

Прихід IKEA в Україну

У 2019 році IKEA підписала договір на відкриття магазину площею близько 6 тисяч квадратних метрів в ТРЦ Blockbuster в Києві. В цілому IKEA намагалася зайти на український ринок протягом 15 років. Спочатку компанія хотіла відкрити магазин в Україні у 2005 році, потім - у 2007 і 2008 роках.

Планувалося, що перший український магазин IKEA буде відкритий в столичному Ocean Mall наприкінці літа 2019 року. О

У травні 2020 року IKEA запустила в Україні інтернет-продажі своєї продукції.

10 липня 2020 року IKEA назвала нову дату відкриття першого магазину в Україні.

Що таке IKEA

Найбільша у світі торгова мережа з продажу меблів і товарів для дому IKEA була створена у Швеції в 1943 році. Зараз загальна кількість магазинів групи IKEA з урахуванням франшиз становить 403 одиниці в 49 країнах світу. У Києві компанія має 3 пункти видачі продукції.

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Автор: Павло Степанець