За останній день його статки зросли майже на $8 мільярдів.

Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу.

Про це повідомляє Bloomberg.

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За останній день його статки зросли на $ 7,61 млрд — до $110 млрд. з початку року воно збільшилося на $82,2 млрд.

Стан Маска різко зріс на тлі подорожчання акцій компанії Tesla у зв'язку з тим, що 21 грудня її включать в індекс S&P 500, який об'єднує 500 найбільших американських компаній. У вівторок акції Tesla виросли на 8,21% - до $441,61 за акцію. Капіталізація компанії становить $418,6 млрд.

В результаті Ілон Маск обігнав у рейтингу найбагатших людей світу главу Facebook Марка Цукерберга. Його статок оцінюється в $104 млрд.

Перші місця в рейтингу займають глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) і один з творців Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд).

Як змінювалася позиція в рейтингу

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Автор: УНІАН