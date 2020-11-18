Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу.
Про це повідомляє Bloomberg.
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За останній день його статки зросли на $ 7,61 млрд — до $110 млрд. з початку року воно збільшилося на $82,2 млрд.
Стан Маска різко зріс на тлі подорожчання акцій компанії Tesla у зв'язку з тим, що 21 грудня її включать в індекс S&P 500, який об'єднує 500 найбільших американських компаній. У вівторок акції Tesla виросли на 8,21% - до $441,61 за акцію. Капіталізація компанії становить $418,6 млрд.
В результаті Ілон Маск обігнав у рейтингу найбагатших людей світу главу Facebook Марка Цукерберга. Його статок оцінюється в $104 млрд.
Перші місця в рейтингу займають глава Amazon Джефф Безос ($185 млрд) і один з творців Microsoft Білл Гейтс ($129 млрд).
Як змінювалася позиція в рейтингу
- Станом на 1 липня 2020 року, Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією світу.
- У липні 2020 року Маск посів сьоме місце в рейтингу найбагатших людей планети. За версією Bloomberg, Маск обійшов у рейтингу інвестора Уоррена Баффета.
- 21 липня 2020 року Маск вперше увійшов до п'ятірку найбагатших людей планети.
- 18 серпня 2020 року Ілон Маск увійшов до четвірку найбагатших людей світу.
- 9 вересня 2020 року через обвал акцій Ілон Маск за один день втратив $16,3 мільярда.
- 17 листопада 2020 року на тлі включення Tesla в S&P 500 акції компанії стрімко пішли вгору.
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