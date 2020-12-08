Індекс технологічних компаній Nasdaq вперше подолав позначку в 12500 пунктів.

Біржовий індекс Nasdaq оновив історичний максимум в ході торгової сесії в понеділок, 7 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

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В ході торгової сесії в понеділок, 7 грудня, індекс технологічних компаній Nasdaq вперше подолав позначку в 12500 пунктів.

Індекс Nasdaq підіймався до рівня 12 523, оновивши таким чином історичний максимум. Зростання відбулося за рахунок подорожчання акцій технологічних компаній Apple, Facebook і Microsoft.

У понеділок влада Каліфорнії змусила більшу частину штату закрити магазини та залишитися вдома, після повідомлення про рекордні 30000 нових випадків коронавірусу днем раніше.

"Це компанії, які можуть досягти успіху, навіть якщо економіка знову вийде з ладу. Це більше нагадує початок 2020 року, і я вважаю, що це дає інвесторам можливість заглянути в майбутнє і спробувати знайти інвестиції, які будуть працювати у 2021 році", — зазначив стратег по акціях MAI Capital Management в Огайо Крістофер Грізанті.

Nasdaq і нові стандарти

2 грудня 2020 біржа Nasdaq звернулася до комісії з цінних паперів США з проханням дозволити їй ввести нові стандарти щодо компаній, які торгуються на біржі.

За новими правилами, які пропонує ввести Nasdaq, ради директорів більшості компаній мають включати директора-жінку, представника ЛГБТ-спільноти та одну людину, «недопредставленої меншини».

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Автор: УНІАН