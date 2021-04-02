Статутний капітал фонду складе 100 млн грн.

Кабінет міністрів на засіданні, що пройшло 31 березня, прийняв постанову про створення Державного підприємства "Національний фонд інвестицій України".

Про це свідчить документ, опублікований на Урядовому порталі.

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"Міністерству розвитку економіки у місячний термін розробити законопроект про Національний фонд інвестиції, в якому, зокрема, будуть передбачені механізми створення спільних інвестиційних проектів з суверенними фондами Об'єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших держав, а також проект закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо фінансування Національного фонду інвестицій", - сказано в тексті постанови.

Мінекономіки після прийняття змін до держбюджету-2021 має в місячний термін підготувати проект рішення Кабміну про перетворення Національного фонду інвестицій в акціонерне товариство.

Статутний капітал фонду складе 100 млн грн.

Що цьому передувало

19 березня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Україні Національного фонду інвестицій.

Раніше офіс Національної інвестиційної ради при Президентові в рамках реалізації Національної економічної стратегії України до 2030 року пропонував створити Державний фонд фондів і Національний інвестиційний фонд.

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Автор: Дмитро Шварц