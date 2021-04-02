Кабінет міністрів на засіданні, що пройшло 31 березня, прийняв постанову про створення Державного підприємства "Національний фонд інвестицій України".
Про це свідчить документ, опублікований на Урядовому порталі.
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"Міністерству розвитку економіки у місячний термін розробити законопроект про Національний фонд інвестиції, в якому, зокрема, будуть передбачені механізми створення спільних інвестиційних проектів з суверенними фондами Об'єднаних Арабських Еміратів, держави Катар та інших держав, а також проект закону про внесення змін до закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік" щодо фінансування Національного фонду інвестицій", - сказано в тексті постанови.
Мінекономіки після прийняття змін до держбюджету-2021 має в місячний термін підготувати проект рішення Кабміну про перетворення Національного фонду інвестицій в акціонерне товариство.
Статутний капітал фонду складе 100 млн грн.
Що цьому передувало
19 березня 2021 року президент Володимир Зеленський підписав указ про створення в Україні Національного фонду інвестицій.
Раніше офіс Національної інвестиційної ради при Президентові в рамках реалізації Національної економічної стратегії України до 2030 року пропонував створити Державний фонд фондів і Національний інвестиційний фонд.
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