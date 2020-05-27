Коронавірусний кошмар ритейлу: як вижити під час шторму

Український ритейл, який в більшості призупинив роботу через введені урядом жорсткі обмеження, почав виходити з самоізоляції. Спочатку роботу відновили ринки, а з 11 травня в більшості регіонів України за винятком Києва та низки західних областей дозволили роботу торговельних центрів і непродовольчих магазинів.

До кінця травня повинні відкритися й торгово-розважальні центри в столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Звісно, в нових умовах соціального дистанціювання без обмежень не обійтися, зокрема, по площі торгових об’єктів та кількості відвідувачів. Але багато сфер ритейлу отримали можливість повернутися до роботи в фізичних точках і знову почати продавати товари.

А така можливість життєво необхідна, адже суми збитків для українського ритейлу за час простою страшно й уявити. Державна служба статистики зафіксувала, що оборот роздрібної торгівлі в Україні у квітні 2020 року порівняно з аналогічним періодом 2019 року скоротився на 15 відсотків.

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В Українській раді торгових центрів (УРТЦ) підрахували, що лише торгово-розважальні центри України за два місяці карантину втратили близько 7 млрд гривень орендних надходжень, а їх орендарі - більше 50 млрд гривень товарообігу.

Протягом двох місяців карантину без обмежень могли працювати тільки продовольчі мережі, аптеки, зоомагазини, магазини техніки і зв'язку, магазини косметики та товарів гігієни. Ці магазини не були обмежені в роботі, але, зрозуміло, також відчули удар кризи через скорочення доходів населення й суспільну необхідність сидіти по домівках, а не займатися шопінгом.

За даними консалтингової компанії UTG, в карантинний період працювали лише 10 відсотків офлайн ритейлерів. До слова, без обмежень частково працював й господарський магазин «Епіцентр», якому, не дивлячись на заборону, неймовірним чином вдавалося зберегти свої двері відчиненими для відвідувачів. Щоправда, Антимонопольний комітет України заявив, що вже досліджує, чи не порушили мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та «Нова лінія» умови чесної конкуренції, працюючи під час карантину. Всі інші опинилися в надскладних умовах.

Залишитись на плаву

Хоч якось утриматись «на плаву» змогли ті продавці, які до карантину вже мали офлайн і онлайн торгівлю. За словами директорки компанії UTG Євгенії Локтіонової, близько 45 відсотків операторів могли користуватися інтернет-каналом для реалізації своєї продукції.

«Дуже постраждав ресторанний бізнес, оскільки лише 7 відсотків ресторанів розвивали напрямок доставки до карантину. Тільки вони в умовах карантину змогли перейти на доставку і трохи компенсувати повне закриття своїх закладів», - зазначила вона УНІАН.

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Загалом, за даними UTG, втрати у операторів, які закрили свої фізичні магазини, але розвивали онлайн торгівлю, склали близько 80 відсотків продажів, тоді як інші взагалі припинили продажі. Багато компаній просто не можуть здійснити перехід в інтернет за такий короткий період, в тому числі й через операційні витрати.

За таких умов ритейлери вимушені економити. За словами керуючого директора консалтингової компанії Colliers International (Україна) Олександра Носаченко, питання оптимізації операційних витрат стало критичним для комерційної нерухомості.

«Орендодавці, як і орендарі, скорочують кошти практично в кожній статті на період карантину, а можливо, з частковим продовженням й після виходу з нього», - зауважив він.

З метою оцінки впливу епідемії COVID -19 на бізнес ритейлерів, що працюють в Україні, експерти Colliers International (Україна) підготували анкетування та обробили відповіді респондентів для оцінки ситуації в індустрії. Виявляється серед антикризових заходів, до яких вдалися українські ритейлери, найбільш поширеними є переведення працівників у відпустку за свій рахунок та перегляд умов з орендодавцями.

«Лише 11 відсотків опитаних ритейлерів зазначили, що продовжують сплачувати орендну ставку в повному обсязі. Всього 7 відсотків респондентів зазначили, що обсяг товарообігу та кількість покупок зросли або, принаймні, залишились без змін. Здебільшого це стосується деяких супермаркетів та окремих ритейлерів побутової техніки та електроніки. Близько 60 відсотків опитаних ритейлерів відзначають, що онлайн-напрям покриває не більше 20 відсотків операційних витрат компанії», - розповіли УНІАН в Colliers International.

Виживуть не всі

Довготривалий простій не може пройти безслідно і, очевидно, що карантинні потрясіння зможуть пережити не всі.

За словами Локтіонової, закриття фізичних магазинів в основному торкнеться невеликих магазинів приватних підприємців, а також ринків.

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«В результаті втрати від закриття точок офлайн продажів можуть скласти до 10 відсотків від обсягу всього ринку. Закриття магазинів спричинить ріст вакантності в ТРЦ і на тлі цього відбудеться коригування вартості орендних платежів в сторону їх зниження», - зазначила вона.

Ті ж, хто зможе втриматися «на плаву», будуть змушені переглядати плани розвитку на найближчі місяці. Хоча, на даний момент в УРТЦ констатують, що масового відтоку орендарів не спостерігається, а є лише поодинокі випадки закриття магазинів. При цьому в Раді торгових центрів прогнозують, що багато підприємств можуть закритися після виходу з карантину, коли доведеться платити оренду і зарплату в повному обсязі.

Тому власники ТРЦ повинні розуміти, що прийшов час адаптуватися і домовлятися з орендарями, і головне завдання - зберегти репутацію, ділові та людські відносини з партнерами, щоб після закінчення кризи швидко відновити роботу.

А легко не буде нікому. Торговельні центри, за словами Носаченка, будуть більше сконцентровані на впровадженні енергозберігаючих інновацій, а орендарі, ймовірно, розглянуть скорочення витрат на ремонт і дизайн своїх приміщень.

«При цьому ситуативне скорочення операційних витрат стане стимулом пошуку системних рішень, перш за все автоматизації, діджиталізації, гнучкіших форматів, в тому числі, й у сегменті торговельної нерухомості», - зазначив він.

Згідно з дослідженням Colliers, враховуючи невизначеність щодо подальших сценаріїв розвитку ситуації, ритейлери в більшості сконцентруються на оптимізації існуючого бізнесу та в більшості не плануватимуть відкриття нових локацій.

«Лише 15 відсотків респондентів зазначили, що планують продовжити розширення бізнесу. Здебільшого, це представники сегментів beauty & drogerie та побутової техніки й електроніки. 37 відсотків ритейлерів будуть скорочувати кількість існуючих локацій, оптимізовуючи бізнес. Майже половина (49 відсотків) респондентів зазначили, що будуть розвивати онлайн-канали збуту», - зазначили в компанії.

Учасники ринку не сподіваються на швидке його відновлення. Дослідженням Colliers показало, що 64 відсотків опитаних ритейлерів очікують, що відновлення показників товарообігу до докризового рівня вдасться щонайменше через рік.

Нове обличчя ритейлу

Без сумнівів, вітчизняний ритейл зазнав жахливого удару і навряд чи він залишиться таким, як був до карантину. Ще до пандемії найбільші зміни в поведінці споживачів відбулися в торгівлі у зв'язку з переходом на цифрові технології. Однак, продуктова індустрія все ще перебувала в стадії становлення.

Зважаючи на нинішні заходи соціальної ізоляції, необхідність підтримки споживачів у режимі онлайн, цілком ймовірно, призведе до сталого збільшення частки роздрібної онлайн торгівлі продуктами харчування.

За словами Носаченка, ймовірно, за фактом закінчення дії обмежувальних заходів у короткостроковій перспективі все більше магазинів трансформуються, розвиваючи видачу заздалегідь замовленого товару.

«Це стосується не тільки магазинів техніки, які активно розвивали цей формат, а й фешн, ювелірних операторів, і навіть фуд-зони», - наголосив він.

Після закінчення карантину правила соціального дистанціювання стануть нормою. І це змінить поведінку покупців. Як саме, можна побачити вже зараз.

Зокрема, наприклад, McDonald's відкрив «антивірусний» ресторан в голландському місті Арнем. Даний заклад відрізняється високим рівнем безпеки клієнтів і співробітників при збереженні атмосфери ресторану: біля входу розташовується дезінфектор для рук, місця для очікування замовлень розділені між собою, всередині приміщення встановлені захисні бар'єри, скло і розмітка на підлозі. Всі співробітники працюють в респіраторах і захисних костюмах, а також дотримуються дистанції за допомогою захисних екранів. Їжа подається відвідувачам на металевих тацях, які розвозять співробітники на візках.

Інший приклад роботи, за словами Локтіонової, показала іспанська компанія Inditex Group, яка з 7 травня почала поетапно відновлювати роботу роздрібних магазинів.

«Цей ритейлер, щоб дотримуватися вимог дистанціювання і дотримати правила обмеження кількості відвідувачів в торговому приміщенні не більше чотирьох покупців, ввів обмеження - перші дні відвідувати магазини можна було тільки за попереднім записом по телефону або електронній пошті», - зазначила вона.

А ось найбільший у світі продавець меблів та товарів для дому компанія IKEA має намір відкривати свої європейські магазини з урахуванням обмежень щодо одночасного прийому покупців, при закритому ресторані і дитячій зоні.

Однак, не дивлячись на всі обмеження після закінчення карантину, експерти прогнозують сплеск активності покупців. Дійсно, багато людей скучили за спілкуванням і після зняття обмежень підуть відвідувати магазини улюблених брендів.

Як швидко ринок зможе повернутися на докризовий рівень, покаже час. Але зрозуміло одне: коронакриза пришвидшить розвиток онлайн-торгівлі та змусить ритейл змінитися.

Олександр Куницький