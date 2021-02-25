Майже 100 мільйонів людей, що жили за межею бідності, вивели з убогості.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що в Китаї повністю перемогли злидні.

Про це повідомляє Reuters.

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Сі Цзіньпін повідомив на урочистих зборах в Пекіні, що всі 98,99 мільйона осіб, що жили за межею бідності, вивели зі злиднів, а зі списку бідних виключили всі 832 повіту і 128 тисяч сіл, які в ньому перебували.

Експерти вважають, що Китай встановив низьку планку у визначенні бідності. У сільських районах бідністю вважається рівень доходів менше чотирьох тисяч юанів на рік (620 доларів), тобто близько 1,69 долара на день. Це можна порівняти з пороговим значенням Світового банку в розмірі 1,90 долара на день.

Боротьба з бідністю в Китаї

З кінця 1970-х років, коли в Китаї почалися відповідні реформи, зі злиднів вивели 770 мільйонів сільських жителів відповідно до нинішньої межі бідності в КНР.

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Автор: УНІАН