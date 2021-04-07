Йдеться про житлові комплекси «Еврика», «Патріотика» та «Патріотика на озерах».

Компанія "Столиця Груп" (Stolitsa Group) добудує житлові комплекси "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах" Банку "Аркада", який у 2020 році був визнаний Національним банком неплатоспроможним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на прес-брифінгу, присвяченому підписанню меморандуму щодо добудови цих ЖК.

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План з добудови житлових комплексів розрахований на 3-5 років, повідомив Кличко

"Наші плани розраховані на термін від трьох до п'яти років, така інформація була озвучена на наших робочих нарадах", - сказав він.

За його словами, деякі об'єкти побудовані на 90%, деякі все ще знаходяться на етапі планування.

"Це план реалізації, який дозволить людям нарешті отримати своє житло... Згідно з Меморандумом, добудовувати комплекси "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах" буде ТОВ "Столиця Груп", - сказав він.

За словами Кличка, добудова фінансуватиметься коштом надходжень дебіторської заборгованості фонду фінансування будівництва компанії "Аркада", коштів, які є на рахунках "Аркади", продажу нереалізованих квартир і нежитлових приміщень комплексів.

"Також участь у фінансуванні візьмуть інвестори, які купували нерухомість на виплат і ще не встигли виплатити повну вартість житла. Також фінансування здійснюватиметься за кошти, які вдасться залучити з держбюджету за рахунок державного фінансування кредитів, у тому числі під держгарантії", - сказав він.

Також мер повідомив, що контролювати процес добудови буде створена дирекція з питань добудови ЖК.

Присутня на прес-брифінгу директор-розпорядник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут повідомила, що фонд вже виплатив інвесторам більше ніж 70% гарантованої суми.

"Більше ніж 70% гарантованої суми вже виплачено. 262 млн грн була вся сума гарантування", - сказала вона.

Крім цього, за її словами, станом на сьогодні 60% кредитів, які бралися вкладниками для інвестування в житло у вищезазначених ЖК, реструктуризовані.

Також присутній на брифінгу глава Нацбанку Кирило Шевченко повідомив, що зараз йде робота над створенням законопроектів, які унеможливлять подібні ситуації з вкладниками.

Меморандум підписали МВС, НБУ, СБУ, київська мерія, Міністерство розвитку громад і територій, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та інші.

Що цьому передувало

У серпні 2020 року Правління НБУ віднесло банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 26 серпня 2020 року почав процедуру виведення Банку "Аркада" з ринку.

Банк "Аркада" і компанія-забудовник припинили Будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика" і "Патріотика на озерах", які будувалися із залученням коштів фізичних і юридичних осіб.за даними КМДА, в будівництво об'єктів вклали гроші близько 13 тисяч інвесторів, разом з членами їх сімей число постраждалих перевищує 30 тисяч.

3 вересня 2020 року президенту банку "Аркада" було повідомлено про підозру у привласненні 50 млн грн з фондів будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика" в Києві.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 Вересня 2020 року почав здійснювати виплати коштів вкладникам неплатоспроможного банку"Аркада".

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб станом на 7 жовтня виплатив вкладникам неплатоспроможного банку "Аркада" понад 70 мільйонів гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2018 року підозрюваний, обіймаючи посаду Голови Правління банку "Аркада", разом зі спільниками розробив і реалізував схему привласнення грошових коштів фондів фінансування будівництва житлових комплексів "Еврика" і "Патріотика", керуючим яких є банк "Аркада".

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Автор: Павло Степанець