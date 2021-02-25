Китай зміг повністю подолати бідність, майже 100 млн жителів виведені зі стану бідності.
Читайте такожМайже половина населення світу живе на $5,5 на день - Світовий банкПро це заявив голова Китаю Сі Цзіньпін.
«Країна здобула повну перемогу над абсолютною бідністю», - сказав Сі Цзіньпін на національній підсумкової конференції по боротьбі з бідністю, передає kommersant. За його словами, 98,99 млн сільських жителів вдалося вивести зі стану злиднів, а 128 тис. сіл з числа бідних районів.
У травні 2020 року в Пекіні на Всекитайських зборах народних представників присутні підтвердили, що незважаючи на пандемію COVID-19 в країні вдалося завершити побудову «суспільства середньої заможності».
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