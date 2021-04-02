Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вийде на біржу Nasdaq 14 квітня за допомогою прямого лістинга.
Про це біржа повідомила у своєму блозі.
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«Ми раді оголосити, що сьогодні американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) схвалила нашу заявку на розміщення акцій за формою S-1», — йдеться в заяві біржі.
Акції Coinbase будуть торгуватися на Nasdaq під тікером Coin.
Що цьому передувало
26 лютого 2021 року стало відомо про те, що найбільша криптовалютна біржа в США Coinbase подала заявку на публічне розміщення своїх акцій через прямий лістинг.
Планувалося, що акції біржі будуть торгуватися під тікером Coin і в ході лістингу їх зможуть продавати власники акцій класу А.
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