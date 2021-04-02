На тлі криптовалютного буму біржа Coinbase проведе прямий лістинг на Nasdaq 14 квітня.

Криптовалютна біржа Coinbase оголосила, що вийде на біржу Nasdaq 14 квітня за допомогою прямого лістинга.

Про це біржа повідомила у своєму блозі.

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«Ми раді оголосити, що сьогодні американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) схвалила нашу заявку на розміщення акцій за формою S-1», — йдеться в заяві біржі.

Акції Coinbase будуть торгуватися на Nasdaq під тікером Coin.

Що цьому передувало

26 лютого 2021 року стало відомо про те, що найбільша криптовалютна біржа в США Coinbase подала заявку на публічне розміщення своїх акцій через прямий лістинг.

Планувалося, що акції біржі будуть торгуватися під тікером Coin і в ході лістингу їх зможуть продавати власники акцій класу А.

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Автор: Олена Коваленко