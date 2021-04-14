Фонд створений за розпорядженням глави держави.

Кабмін призначив колишнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова виконуючим обов'язки генерального директора Державного підприємства "Національний фонд інвестицій України".

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці в Facebook.

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Національний фонд інвестицій

Національний фонд інвестицій був створений на початку квітня 2021 року.

Метою його діяльності є створення сприятливих умов для реалізації масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів, розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростання конкурентоспроможності України.

Кабмін на засіданні 31 березня затвердив статут "Національного фонду інвестицій України" ("Націнвестфонду"). Згідно зі статутом, Фонд займатиметься:

залученням та концентрацією фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних проектів;

фінансуванням та реалізацією пріоритетних інвестиційних проектів;

залученням інвестицій;

підготовкою інвестиційних та інших проектів;

управлінням об'єктами власності відповідно до Закону;

утворенням інвестиційних фондів, братиме участь в інвестиційних фондах;

братиме участь у спільній діяльності;

братиме участь у соціально значущих проектах.

Мінекономіки зобов'язане підготувати зміни до держбюджету щодо фінансування нового фонду. Через місяць після затвердження цих змін уряд планує перетворити фонд з держпідприємства на акціонерне товариство.

Хто такий Тимофій Милованов

Тимофій Милованов був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з серпня 2019 по березень 2020 року. Разом з усім складом, Кабмін у березні 2020 року був відправлений у відставку.

У листопаді 2020 року Милованова призначили радником керівника офісу президента Андрія Єрмака.

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Автор: Дмитро Шварц