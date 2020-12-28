Генеральним директором компанії став колишній заступник міністра фінансів Шкураков.

Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для розробки та впровадження механізму доступної іпотеки, статут якого підписав міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте такожЗеленський заявивши, що обіцяна іпотека під 10% річних вже працюєЯк повідомила прес-служба Мінфіну, мова йде про фінансові інструменти з можливістю отримання іпотечного кредиту до 7% річних строком до 20 років із залученням до співпраці банків при Державному посередництві.

Генеральним директором компанії став колишній заступник міністра фінансів Василь Шкураков.

Чим займатиметься компанія

Метою діяльності ПАТ "Українська фінансова Житлова компанія" є забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування, сприяння та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, а також отримання прибутку від провадження господарської діяльності відповідно до законодавства України.

Що цьому передувало

Кабінет Міністрів України 23 грудня звільнив заступника міністра фінансів Василя Шкуракова за власним бажанням.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Жирій