Контракти дозволять інвесторам та фермерам робити ставки на вартість прісної води в майбутньому.

На фондовій біржі Уолл-Стріт можуть бути запущені ф'ючерсні контракти, прив'язані до вартості води.

З подібною ініціативою виступила компанія CME Group, повідомляє Business Insider.

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Контракти дозволять інвесторам і фермерам робити ставки на вартість прісної води в майбутньому. Так в CME хочуть зменшити ризики перебоїв водопостачання і передбачати ситуацію з запасами води.

"До 2025 року очікується, що майже дві третини населення світу зіткнуться з нестачею води. Брак води представляє зростаючий ризик для підприємств і спільнот у всьому світі", – заявив Тім МакКорт, директор CME Group Global за індексами акцій і альтернативним інвестиційним продуктам.

Попит на контракти буде вище серед фермерів, ніж серед інвесторів, відзначають у BI. Фермери будуть прагнути застрахувати свої виробничі витрати в умовах невизначеної екологічної ситуації.

Контракти будуть прив'язані до індексу водних ресурсів Каліфорнії Nasdaq Veles з оборотом $1,1 млрд. Індекс визначається середньозваженими за обсягом цінами угод на п'яти найбільших ринках води Каліфорнії.

Кожен контракт включатиме 10 акрів води - близько 3,26 млн галонів води. Ф'ючерсні контракти на воду будуть фінансово врегульовані. Це означає, що по закінченню контракту інвестори не отримуватимуть мільйони галонів води.

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Автор: УНІАН