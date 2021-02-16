Членство в мережі надасть Національному банку можливість обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу.

Національний банк України став членом глобальної мережі фінансових інновацій (GFIN), що відповідає стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.

Про це повідомила прес-служба НБУ.

Читайте такожПравління НБУ призначило нового директора департаменту відкритих ринків

"Ми сподіваємося на подальші успішні кроки в напрямку ефективного розвитку фінтеху завдяки участі в GFIN. Цей міжнародний інформаційний хаб регуляторів і центробанків займається розвитком Finteh, RegTech, SupTech та іншими інноваціями, що підвищують захищеність, безпеку і доступність фінпослуг", - цитує прес-служба начальника управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимира Кучина.

Відзначається, що членство в мережі GFIN надасть Національному банку можливість обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу, експертну допомогу в побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик, а також можливість вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів і методології регулювання фінтех-ринку.

Основною місією мережі є сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами та покращення співпраці у сфері фінтеху між регуляторами та бізнесом.

Що таке GFIN

Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована в січні 2019 року як об'єднання регуляторів фінансових ринків і приватних компаній, що працюють у сфері Фінтех. Об'єднання прагне забезпечити можливості для ефективної взаємодії фінтех-компаній з регуляторами, а також створити можливості для масштабування інновацій на міжнародному рівні.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцький