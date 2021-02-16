Національний банк України став членом глобальної мережі фінансових інновацій (GFIN), що відповідає стратегії розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.
Про це повідомила прес-служба НБУ.
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"Ми сподіваємося на подальші успішні кроки в напрямку ефективного розвитку фінтеху завдяки участі в GFIN. Цей міжнародний інформаційний хаб регуляторів і центробанків займається розвитком Finteh, RegTech, SupTech та іншими інноваціями, що підвищують захищеність, безпеку і доступність фінпослуг", - цитує прес-служба начальника управління європейської інтеграції та міжнародних програм НБУ Володимира Кучина.
Відзначається, що членство в мережі GFIN надасть Національному банку можливість обміну досвідом, інформацією та аналітичними звітами між регуляторами різних країн світу, експертну допомогу в побудові регуляторної "пісочниці" відповідно до кращих світових практик, а також можливість вивчення інноваційних рішень для повноцінного розуміння ймовірних ризиків, сучасних підходів і методології регулювання фінтех-ринку.
Основною місією мережі є сприяння співпраці та обміну досвідом з питань інновацій між фінансовими регуляторами та покращення співпраці у сфері фінтеху між регуляторами та бізнесом.
Що таке GFIN
Глобальна мережа фінансових інновацій (GFIN) офіційно заснована в січні 2019 року як об'єднання регуляторів фінансових ринків і приватних компаній, що працюють у сфері Фінтех. Об'єднання прагне забезпечити можливості для ефективної взаємодії фінтех-компаній з регуляторами, а також створити можливості для масштабування інновацій на міжнародному рівні.
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