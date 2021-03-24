Набуло чинності рішення РНБО від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів".

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 11 березня про повернення ПАТ "Мотор Січ" у державну власність.

Про це йдеться в указі глави держави, опублікованому на його офіційному сайті.

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"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 березня 2021 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України від 1 березня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіаційних двигунів", введеного в дію Указом президента України від 6 березня 2018 №58", - сказано в тексті указу.

Контроль за виконанням рішення РНБО президент поклав на секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Націоналізація "Мотор Січі"

11 березня РНБО ухвалила рішення про повернення "Мотор Січі" у державну власність. У Верховній Раді готують законопроект про націоналізацію підприємства.

Раніше Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про накладення арешту на цілісний майновий комплекс і 100% акцій АТ "Мотор Січ".

"Мотор Січ"

Компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та ін., агрегати для перекачування газу та енергетичне обладнання.

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Автор: Дмитро Шварц