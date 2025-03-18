Середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 16 500 гривень.

Вартість оренди житла в Києві за останні півроку впала на понад чверть – за даними порталу M2bomber, з вересня 2024 року квартири в цілому подешевшали на 26,2% (з 24 396 грн до 18 000 грн).

При цьому, за даними порталу, за рік ціна оренди житла зросла на 13,3% - з 15 882 грн до 18 000 грн.

Що стосується статистики цін з розбивкою по кількості кімнат в орендованій квартирі, за даними порталу нерухомості ЛУН середня вартість оренди однокімнатної квартири в Києві складає 16 500 гривень. Найвища ціна традиційно на квартири в Печерському (33 600 грн), Шевченківському (24 000 грн) та голосіївському (18 500 грн) районах. Найдешевші однокімнатні квартири здають в оренду у Деснянському (9 000 грн), Дніпровському та Святошинському (по 13 500 грн) районах.

Відео дня

Середня вартість оренди двокімнатної квартири в столиці станом на березень 2025 року складає 25 000 гривень. У Печерському районі оренда "двушки" обійдеться в середньому у 42 000 грн, Шевченківському – 31 500 грн, Голосіївському – 29 400 грн. За 11 000 грн можна винайняти двокімнатну квартиру у Деснянському районі, за 15 300 грн – у Святошинському та за 16 000 грн – у Дніпровському.

Трикімнатну квартиру в Києві наразі можна орендувати в середньому за 41 900 гривень на місяць. Пальму першості за рівнем цін тримає Печерський район (67 200 грн), поступаються йому Шевченківський (46 200 грн) та Голосіївський (35 700 грн). Значно менше доведеться викласти за оренду трикімнатної квартири у Деснянському районі (14 000 грн), Святошинському (18 500 грн) та Дарницькому (21 000 грн).

Інші новини щодо вартості оренди житла

Як підрахували в ЛУН, найпоширенішої ціною оренди однокімнатної квартири у Києві є показник у 14-16 тисяч гривень, двокімнатної – 10-15 тисяч гривень, трикімнатної – 15-20 тисяч гривень.

Як писав УНІАН, вартість оренди однокімнатних квартир у багатьох містах України змінилися. За останні півроку таке житло подешевшало в межах 2-31%.

За даними Lun.ua, найсильніше оренда впала в Полтаві - на 31%, до середніх 9000 гривень. Крім того, подешевшали квартири в Ужгороді - на 10%, а у Львові - на 9%.

Вас також можуть зацікавити новини: