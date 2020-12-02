За прийняття проекту закону в першому читанні проголосували 230 народних депутатів.

Верховна Рада в ході засідання схвалила в першому читанні законопроект про віртуальні активи, що передбачає законодавче врегулювання ринку таких активів.

Як передає кореспондент УНІАН, за прийняття проекту Закону "Про віртуальні активи" (№3637) у першому читанні проголосували 230 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

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Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект передбачає комплексне регулювання відносин в частині створення, випуску в обіг і обігу віртуальних активів, укладення та виконання угод з ними.

"Метою законопроекту також є забезпечення комплексного законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку віртуальних активів, зокрема, забезпечення уніфікованого підходу до організації торгівлі віртуальними активами... крім того, закон сприятиме розвитку інфраструктури ринку віртуальних активів, забезпеченню його відкритості та ефективності", - сказано в пояснювальній записці.

Хронологія подій

11 липня у Верховній Раді був зареєстровано законопроект "Про віртуальні активи", яким пропонується легалізація таких активів і створення регуляторних умов для існування ринку торгівлі такими активами як, наприклад, криптовалюта.

23 липня 2020 року Міністерство цифрової трансформації заявило про те, що працює над впровадженням фінансового моніторингу віртуальних активів, який буде необхідний у разі легалізації Верховною Радою таких активів.

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Автор: Катерина Жирій