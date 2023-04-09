Спрощені правила ввезення тварин українцями, які були введені після нападу Росії на Україну, скасовано.

Польща змінила правила ввезення в країну тварин біженцями з України.

Як повідомляє Міністерство з реінтеграції тимчасово окупованих територій України, тепер для українців будуть діяти загальні умови ввезення тварин, що діють на території ЄС.

Як йдеться в повідомленні, спрощені правила ввезення тварин українцями, які були введені після нападу Росії на Україну, скасовано.

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Тепер для ввезення до Польщі тварини необхідно:

наявність чіпа;

наявність щеплення проти сказу;

ветеринарний паспорт європейського зразка;

сертифікат здоров'я;

письмова декларація про те, що ввезення тварини не є комерційним;

результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Війна в Україні та вивезення тварин

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну були скасовані будь-які обмеження на вивезення домашніх тварин до інших країн.

Для порятунку тварин від війни, господарям дали можливість вивозити улюбленців без документів, мікрочіпів та навіть відповідних щеплень.

11 березня 2023 року повідомлялося про те, що спрощені правила провезення домашніх тварин з України до Польщі будуть скасовані.

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