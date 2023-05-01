Дипломат сказала, що не погоджується з обґрунтуванням компанії-виробника відомого напою для відновлення російського бізнесу.

Посол України в Ірландії Лариса Герасько закликає припинити купувати віскі Jameson на знак протесту проти рішення компанії відновити торгівлю в Росії.

Як повідомляє RTЕ, Герасько звинуватила Jameson у фінансуванні російської агресії в Україні, продовжуючи торгувати в Росії. Зазначається, що компанія Jameson, яка належить французькій Pernod Ricard, відновила продажі в Росії, заявивши, що повністю дотримується всіх міжнародних санкцій.

Компанія заявила, що прийняла це рішення, щоб захистити свої місцеві команди, їхні засоби до існування та добробут їхніх сімей. Зокрема, в Jameson зазначили, що "зробили все можливе, щоб упоратися з ситуацією, та реальність виходу з Росії є водночас складною і надзвичайно складною".

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Проте Герасько сказала, що вона не погоджується з обґрунтуванням компанії для відновлення російського бізнесу.

"З одного боку, ця компанія хоче захистити кількох співробітників, але Росія щодня вбиває десятки тисяч українців. Ми платимо найвищу ціну - людське життя, і закликаємо всі компанії припинити будь-які торгові відносини з державою-агресором, державою-терористом", - наголосила посол.

Вона також сказала, що більше не буде купувати продукцію Jameson, і закликала паби, ресторани та їхніх клієнтів прийняти подібне рішення.

Разом з тим Герасько сказала, що кілька тижнів тому вона намагалася висловити свою стурбованість безпосередньо виробникам віскі Jameson, але ніхто з компанії їй не відповів. Вона зазначила, що хоче попросити Jameson припинити торгівлю та експорт до Росії.

Торгівля з РФ - новини, які варто знати

У березні 2022 року компанія Pernod Ricard призупинила продажі в Росії "до подальшого повідомлення". Хоча, за даними ірландської асоціації віскі, РФ була другим за величиною експортером ірландського віскі, після США.

На початку квітня стало відомо, що Pernod Ricard поновила постачання продукції на російський ринок, яке було призупинене після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Відтак різні продукти марки Jameson доступні для замовлення на популярному російському сайті.

Пізніше повідомлялося, що компанія відновила поставки горілки бренду Absolut на ринок РФ.

Довідка УНІАН. Pernod Ricard - французька компанія, виробник і дистрибутор алкогольних напоїв. Вона займає друге місце в списку найбільших алкогольних компаній світу. Основні марки - віскі Chivas Regal, Jameson, ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текіла Olmeca, горілка Absolut, коньяк Martell, лікер Malibu та інші.

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