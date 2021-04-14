У першому кварталі цього року покупців NFT-токенів було вдвічі більше, ніж продавців.

Продажі цифрових нематеріальних токенів зросли до більш ніж $2 млрд у першому кварталі 2021 року.

Про це пише CNBC з посиланням на дані аналітичної платформи NonFungible.com.

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У порівнянні з попереднім кварталом продажі зросли більш ніж у 20 разів. Згідно з веб-сайтом, який відстежує транзакції NFT і торгові майданчики, в четвертому кварталі 2020 року було здійснено транзакцій на суму $93 млн.

Відзначається, що у своєму звіті аналітики не враховували продаж NFT цифрового колажу художника Beeple на аукціоні Christie's в березні. Попри те, що це був один з найбільших продажів NFT, його було проведено в рамках партнерства з Nifty Gateway — однією з небагатьох платформ, яка дозволяє користувачам купувати токени безпосередньо з сайту.

Також наголошується, що в першому кварталі цього року покупців на ринку було вдвічі більше, ніж продавців: 73 тис. проти 33 тис. У NonFungible відзначили, що такий дисбаланс "є сигналом величезного інтересу до новачків, але також і бажання нинішніх власників зберегти свої активи, що створює феномен дефіциту на ринку".

За даними NonFungible, в галузі переважають сегменти мистецтва і колекціонування. Також наголошується, що попри недавнє падіння цін з лютневих максимумів, середня ціна NFT "значно зросла" протягом кварталу.

Що таке NFT

NFT-non-fungible token — щось на зразок нового виду криптовалюти, що існує виключно у своїй криптосистемі. Фактично це особлива форма володіння цифровим мистецтвом, закріплена унікальним токеном. Власник токена стає одноосібним володарем певного цифрового об'єкта - будь то картинка, гіфка, відео, твіт або пісня.

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Автор: Олена Коваленко