Підприємці мають з 1 січня 2022 року в обов'язковому порядку використовувати касові апарати у своїй діяльності.

Верховна Рада відмовилася розглядати перенесення обов'язкового введення касових апаратів для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) ще на один рік.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу не вдалося включити до порядку денного, оскільки рішення підтримали лише 102 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Зокрема, законопроектом № 6376 пропонувалося внести зміну до абзацу четвертого пункту 61 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України, а саме цифру "2022" замінити на цифру "2023".

Отже, строки розширеного застосування реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів) платниками єдиного податку не переносяться на 2023 рік, оскільки сьогодні було останнє пленарне засідання Ради у 2021 році.

Протести ФОПів:

17 грудня, представники ФОПів, які зібралися на акцію біля парламенту, перекрили рух на вулиці Грушевського. Близько 500 осіб, які були на площі біля парламенту, пішли колонами на вулицю Грушевського.

Протестувальники вимагали, щоб депутати підтримали законопроекти.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні, 17 грудня, буде скликано позачергове засідання парламенту для розгляду питання відстрочки застосування РРО малим бізнесом (законопроект №6376).

Однак у кулуарах голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що фракція не підтримуватиме законопроекти і у них немає шансу набрати 226 голосів.

Історія законопроекту про касові апарати:

3 листопада 2020 року голова парламенту Дмитро Разумков заявив про те, що Верховна Рада має намір розглянути як невідкладний проект закону про відтермнування використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування на рік-до 1 січня 2022 року.

4 листопада 2020 року стало відомо про те, що законопроект про відтермінування касових апаратів зареєстрований у парламенті.

Того ж дня, 4 листопада 2020 року Рада провалила голосування за законом про відтермінування касових апаратів.

17 листопада 2020 року Верховна Рада України вдруге провалила голосування щодо законопроекту, яким пропонувалося відтермінувати використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року.

15 грудня 2020 року фізичним особам-підприємцям скасували обов'язкове ведення книги обліку доходів. Йшлося про фізичних осіб-підприємців першої та другої груп та фізосіб-підприємців третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість.

З 1 січня 2022 року касові апарати стануть обов'язковими майже для всіх фізосіб-підприємців, що, на думку самих підприємців, призведе до підвищення вартості товарів і послуг.

Автор: Богдан Слуцький