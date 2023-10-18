65% бізнесів планують у наступному році відкривати вакансії.

Більшість українських роботодавців планують в наступному році збільшувати зарплати працівникам та розширяти штат.

Як йдеться в дослідженні від Європейської Бізнес Асоціації в партнерстві з експерткою з аналітики ринку праці Тетяною Пашкіною, 65% бізнесів планують відкривати вакансії у 2024 році. Водночас понад 80% компаній не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

Разом з тим 93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

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Зазначається, що 29% опитаних відмітили, що в їхніх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10-15%, 12% повідомили, що в планах є підвищення зарплати на 5-10%, 10% хочуть збільшити її на 15-20% і лише 2% респондентів написали, що у компанії заплановано збільшення рівня зарплати на понад 20%.

Як йдеться в дослідженні, у 2023 році 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10-15%; 26% –на 15-20%; 8% – на понад 20%; 8% – менше ніж на 10%.

Український ринок праці

За даними проекту від Міністерства економіки, у 2024 році потреба у фахівцях та робітничих кадрах становитиме 481,6 тис. осіб. У 2025 році потреба у працівниках зросте до майже 542 тис. осіб, у 2026 році – 606,8 тис. осіб, у 2027 – 669,5 тис. осіб.

Найбільше працівників, згідно прогнозу, потребуватимуть в таких сферах, як промисловість і будівництво, трохи менше - оптова та роздрібна торгівля та державне управління і оборона.

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