За словами секретаря РНБО, підприємство повернуть у власність держави найближчим часом.

Рада національної безпеки й оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про повернення ПАТ «Мотор-Січ» у державну власність.

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Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.

«Йдеться про підприємство «Мотор-Січ» у Запоріжжі. На сьогодні ухвалено відповідне рішення. Згідно з цим рішенням, підприємство «Мотор-Січ» буде повернуто українському народові, буде повернено у власність української держави у законний, конституційний спосіб найближчим часом», - сказав Данілов.

Що таке "Мотор Січ"

Запорізьке підприємство "Мотор Січ" спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних агрегатів.

Діяльність підприємства почалась ще у 1907 році, воно було створено як виробництво механізмів для сільського господарства. У 1916 році на його потужностях був створений перший двигун.

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Автор: УНІАН