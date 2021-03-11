Рада національної безпеки й оборони на сьогоднішньому засіданні ухвалила рішення про повернення ПАТ «Мотор-Січ» у державну власність.
Читайте такожРНБО доручила Службі безпеки з’ясувати обставини голосування Радою за Харківські угоди у 2010 році
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу за результатами засідання.
«Йдеться про підприємство «Мотор-Січ» у Запоріжжі. На сьогодні ухвалено відповідне рішення. Згідно з цим рішенням, підприємство «Мотор-Січ» буде повернуто українському народові, буде повернено у власність української держави у законний, конституційний спосіб найближчим часом», - сказав Данілов.
Що таке "Мотор Січ"
- Запорізьке підприємство "Мотор Січ" спеціалізується на розробці, виробництві, ремонті та обслуговуванні газотурбінних двигунів для літаків та вертольотів, а також промислових газотурбінних агрегатів.
- Діяльність підприємства почалась ще у 1907 році, воно було створено як виробництво механізмів для сільського господарства. У 1916 році на його потужностях був створений перший двигун.
Вас також можуть зацікавити новини
- Разумков висловився проти подвійного громадянства в Україні
- ДБР розслідує пособництво Медведчука і Козака країні-агресору
- СБУ проводить масштабні обшуки у "Glusco", яку пов’язують з Медведчуком – джерело
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram