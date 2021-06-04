Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про розвиток вітчизняної авіабудівної галузі на найближчі роки.
Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО заявив його секретар Олексій Данілов.
"Ви знаєте, що недавно було 75 років підприємству "Антонов". Президент приділяє дуже велику увагу і було ухвалено рішення про розвиток авіабудівної галузі України на найближчі роки", - сказав він.
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Раніше президент України Володимир Зеленський не раз заявляв про бажання створити державну авіакомпанію з літаками, які вироблятимуться державним підприємством "Антонов".
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