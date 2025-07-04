Драйвером сезонного ринку праці залишається готельно-ресторанна сфера.

У сезон відпусток очікувано зростає сектор сезонної роботи. В Одесі ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний, у Карпатах попит нижчий.

Про це свідчать дані дослідження "OLX Робота", переданого УНІАН. Зазначається, що попит на сезонну роботу в Одесі високий. У середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри", а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці.

Серед найбільш затребуваних професій:

Відео дня

вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" - медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;

різноробочий - 19 тисяч гривень;

продавець - 25 тисяч гривень;

будівельник - 25 тисяч гривень;

прибиральниця - 16 тисяч гривень;

офіціант - 37 500 тисяч гривень;

кухар - 34 тисячі гривень;

водій - 42,5 тисячі гривень;

покоївка - 22 тисячі гривень;

бармен - 30 тисяч гривень.

При цьому в Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі. Так, кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів. Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї "Початок карʼєри".

Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась - на 25%.

Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:

вакансії із підкатегорії "Початок карʼєри" - медіанна заробітна плата 6,5 тисяч гривень;

кухар - 30 тисяч гривень;

різноробочий - 35 тисяч гривень;

офіціант - 18 тисяч гривень;

покоївка - 10 тисяч гривень.

"Готельно-ресторанна сфера традиційно залишається драйвером сезонного ринку праці. З аналітики вище помітно, що найбільше шукають офіціантів, кухарів, покоївок. В Одесі ми бачимо не лише стабільно високий попит, а й позитивну динаміку: порівняно з минулим роком кількість сезонних вакансій зросла на 80%, а медіанна зарплата - на 17%. Це сигнал про поступове відновлення внутрішнього туризму та пожвавлення економічної активності в місті", - йдеться в дослідженні.

Український ринок праці

Нагадаємо, згідно з нещодавнім дослідженням "OLX Робота", через брак фахівців на ринку праці роботодавці дедалі охочіше приймають на роботу новачків або кандидатів із незначним досвідом.

У квітні вперше цього року кількість вакансій на ринку праці перевищила 100 тисяч. У майже половині з них роботодавці були готові взяти на роботу кандидатів без досвіду, а кожна четверта пропозиція підходила для студентів.

Вас також можуть зацікавити новини: