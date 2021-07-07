Зростання статків Безоса пов'язане з подорожчанням акцій Amazon на 4,7%.

Статки засновника Amazon Джеффа Безоса збільшилися на $8,44 млрд за підсумком фінансових торгів, порахував Bloomberg. Вони досягли $211 млрд — це найбільша сума для бізнесменів рейтингу агентства.

Зростання статків Безоса пов'язане з подорожчанням акцій Amazon на 4,7%. Минулий рекорд статків бізнесменів встановив Ілон Маск, в січні вони досягали $210 млрд.

В даний час засновник Tesla і SpaceX знаходиться на другій сходинці з $181 млрд (-$4,7 млрд). Третє місце займає президент групи компаній LVMH Бернар Арно з $169 млрд (- $3,5 млрд). На четвертому і п'ятому рядках - засновники Microsoft і Facebook Білл Гейтс ($147 млрд, -$424 млн) і Марк Цукерберг ($131 млрд, -$696 млн).

Читайте такожБезос має намір оскаржити контракт Ілона Маска з NASAУ рейтингу Forbes Безос також займає перше місце, але його статок оцінюється в $210 млрд. Друге місце Forbes віддав Бернару Арно, а третє — Ілону Маску, передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла