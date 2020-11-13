Однак інвестори сприйняли результати Disney позитивно, і акції компанії після публікації звітності зросли на 6%.

Компанія Disney опублікувала звітність за четвертий квартал і за весь фінансовий 2020 рік в цілому, що закінчився на початку жовтня. У четвертому кварталі виручка Disney знизилася на 23%, до $14,7 млрд, чистий збиток склав $710 млн проти прибутку $777 млн роком раніше.

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Компанія закінчує зі збитками вже другий квартал поспіль, при тому що до цього квартальних збитків у Disney не було з 2001 року. За рік виручка компанії знизилася на 6%, до $65,4 млрд, а чистий збиток склав $2,8 млрд при чистому прибутку $10,4 млрд в 2019 році.

Однак інвестори сприйняли результати Disney позитивно, і акції компанії після публікації звітності зросли на 6%. Це пов'язано, по-перше, з тим, що результати виявилися дещо кращими за очікування — так, аналітики, опитані Refinitiv, очікували, що виручка за квартал складе лише $14,2 млрд, а збиток у перерахунку на акцію складе 71 цент, у підсумку ж він склав 20 центів на акцію. По-друге, хороші результати продемонстрував запущений в минулому році потоковий сервіс Disney+: число передплатників зросло з 60 млн в серпні до 73,7 млн на початок жовтня, а збиток підрозділу за квартал склав лише $580 млн при прогнозах аналітиків понад $1 млрд, передає kommersant.

Збиток підрозділу, що спеціалізується на парках розваг і споживчих продуктах, за квартал склав $1,1 млрд. Операційний прибуток кіностудії Disney знизився на 61%, до $419 млн, через те, що прем'єри багатьох фільмів були перенесені на наступний рік.

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Автор: УНІАН