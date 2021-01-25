Декілька десятків громадян, переважно мешканці міста Лубни Полтавської області, вимагали негайно скасувати «грабіжницькі» тарифи на газ та електроенергію, а також тарифи на доставку газу.

Біля Офісу президента відбулася акція «Привітай президента платіжкою».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 30 осіб, переважно мешканці міста Лубни Полтавської області.

Вони вимагали від влади і, зокрема, від президента негайно скасувати «грабіжницькі» тарифи на газ та електроенергію, а також тарифи на доставку газу.

Учасники акції зазначали, що доставка газу - це тариф, який невідомо за якою логікою обчислювався, адже, зокрема, жителі Києва платять за доставку газу в декілька разів менше, ніж мешканці міста Лубни Полтавської області, де є газові родовища.

Учасники акції заявили, що місцеві газорозподільчі мережі мають бути повернуті або у власність держави, або ними мають володіти громади через відповідні комунальні підприємства, оскільки свого часу ці мережі будувалися саме коштом місцевих жителів, які оплачували прокладання мереж до своїх помешкань.

Підвищення тарифів в Україні: що відомо

Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вища за грудневу ціну на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній у середньому в 1,6 рази.

З початку січня в низці регіонів України відбуваються акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр.

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Автор: Дмитро Хилюк