У акції взяли участь близько 30 осіб / фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Біля Офісу президента відбулася акція «Привітай президента платіжкою».

Як передає кореспондент УНІАН, в акції взяли участь близько 30 осіб, переважно мешканці міста Лубни Полтавської області.

Вони вимагали від влади і, зокрема, від президента негайно скасувати «грабіжницькі» тарифи на газ та електроенергію, а також тарифи на доставку газу.

Учасники акції зазначали, що доставка газу - це тариф, який невідомо за якою логікою обчислювався, адже, зокрема, жителі Києва платять за доставку газу в декілька разів менше, ніж мешканці міста Лубни Полтавської області, де є газові родовища.

фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Учасники акції заявили, що місцеві газорозподільчі мережі мають бути повернуті або у власність держави, або ними мають володіти громади через відповідні комунальні підприємства, оскільки свого часу ці мережі будувалися саме коштом місцевих жителів, які оплачували прокладання мереж до своїх помешкань.

фото УНІАН, Дмитро Хилюк
 фото УНІАН, Дмитро Хилюк

Підвищення тарифів в Україні: що відомо

  • Газопостачальні компанії запропонували населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 грн за кубометр, при цьому мінімальна ціна вища за грудневу ціну на 11%, а максимальна - на 20,5%.
  • Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу. НКРЕКП з січня підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній у середньому в 1,6 рази.
  • З початку січня в низці регіонів України відбуваються акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
  • Після цього уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр.

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Автор: Дмитро Хилюк