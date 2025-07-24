У РФ вважають, що такий захід "допоможе стабілізувати ціни на продукти" в РФ.

Влада Росії планує зафіксувати ціни на низку соціально значущих товарів. Передбачається, що перелік товарів визначатиме уряд, повідомляє російське видання "Известия".

Йшлося про збільшення частки довгострокових контрактів. Тобто угод між виробниками продуктів і торговельними мережами про постачання товарів партіями протягом певного періоду із заморожуванням цін, за якими роздрібні мережі закуповують продукцію.

У Федеральній антимонопольній службі (ФАС) і компаніях-виробниках вважають, що такий захід допоможе стабілізувати ціни на продукти в РФ. За даними Мінсільгоспу, обмеження цін торкнеться "соціально значущих товарів", включно з овочами і яйцями. До цього списку можуть увійти також яблука, тепличні овочі та низка інших товарів.

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Зазначається, що зараз частка довгострокових контрактів у поставках курячих яєць становить 70-80%, а овочів - 50-60%, але ці частки можуть знижуватися. У зв'язку з цим російські чиновники розглядають можливість закріпити цей механізм на законодавчому рівні з метою зменшення сезонного коливання цін і більшої прогнозованості формування собівартості.

Водночас низка представників галузі не підтримали ініціативу відомств. Виробники, які погоджуються на фіксацію цін, можуть стати "заручниками своїх зобов'язань" і втратити конкурентоспроможність на ринку.

Економіка РФ - останні новини

Раніше повідомлялося, що банки РФ намагаються отримати допомогу від Москви, оскільки позичальники хочуть погасити кредити в економіці, яка постраждала від війни. Щонайменше три найбільші банки країни розглядають можливість державного порятунку.

Головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус назвав сценарії для економіки РФ до кінця року. За його словами, у разі, якщо будуть введені нові американські санкції, негативні процеси в російській економіці прискоряться.

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