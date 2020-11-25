Минулого місяця наша країна виробила 1,65 мільйона тонн сталі.

Українські металурги в жовтні 2020 року, в порівнянні з жовтнем минулого року, збільшили виробництво сталі на 5,9% – до 1,65 мільйона тонн, опустившись при цьому з 13-го на 14-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

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Про це повідомила Всесвітня асоціація виробників сталі (World Steel Association).

Зазначається, що за підсумками жовтня лідерство в рейтингу світових виробників сталі традиційно зберіг Китай з показником 92,2 мільйона тонн (зі зростанням на 12,7% до жовтня 2019 року).

Далі йдуть Індія (9,1 мільйона тонн, +0,9%), Японія (7,2 мільйона тонн, -11,7%), США (6,14 мільйона тонн, -15,3%), Росія (6,1 мільйона тонн, +4,3%), Південна Корея (5,9 мільйона тонн, -1,8%), Німеччина (3,4 мільйона тонн, +3,1%), В'єтнам (3,37 мільйона тонн, +111,5%), Туреччина (3,2 мільйона тонн, +19,4%), Бразилія (2,8 мільйона тонн, +3,5%), Іран (2,7 мільйона тонн, +27,9%).

В цілому в жовтні 2020 року, в порівнянні з жовтнем минулого року, 64 країни, що входять до рейтингу WSA, збільшили виробництво сталі на 7% - до 162 мільйонів тонн.

За підсумками січня-жовтня поточного року Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року на 5,5% - до 17 мільйонів тонн.

Всього в січні-жовтні 2020 року 64 країни на 2% скоротили виробництво сталі щодо січня-жовтня 2019 року, до 1,5 мільярда тонн.

Що цьому передувало

Українські металурги за підсумками 2019 року скоротили виробництво сталі на 1,2% у порівнянні з 2018 роком - до 20,8 мільйона тонн, зберігши 13-е місце в списку світових виробників цієї продукції.

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Автор: УНІАН