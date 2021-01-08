Україна має намір знижувати митні навантаження на українські товари.
Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, торговий представник України Тарас Качка під час онлайн-конференції «GoGlobal: у світі має бути більше українського».
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«Цього року ми плануємо оновити угоду про вільну торгівлю з ЄС, тому що вже пройшов 5-річний період, а також розширимо угоду з Канадою», — зазначив Качка.
За його словами, для України завжди залишається актуальним питання налагодження торговельних відносин з Туреччиною, адже саме на цю країну надходить багато запитів від бізнесу. Також є запит на розвиток відносин з Азією і середземноморським регіоном.
«Ми вже почали перший етап підготовки до переговорів з Єгиптом, Тунісом, Йорданією. Великий проект назріває з КНР, оскільки очевидно, що це наш найбільший партнер. У 2020 році експорт в КНР виріс на 92% за 11 місяців. Є підстави для лібералізації міжнародної торгівлі», - зазначає Качка.
Що цьому передувало
- 8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна сподівається до кінця року ратифікувати цю угоду з Великобританією.
- 9 грудня 2020 року Україна і Великобританія підписали угода про розвиток двосторонньої торгівлі партнерства в ході круглого столу, присвяченого розвитку відносин між країнами в рамках підписаної в жовтні Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.
- 16 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
- 29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Кабінет Міністрів готує Угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією та Китаєм.
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