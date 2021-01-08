Для України завжди залишається актуальним питання налагодження торговельних відносин з Туреччиною.

Україна має намір знижувати митні навантаження на українські товари.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, торговий представник України Тарас Качка під час онлайн-конференції «GoGlobal: у світі має бути більше українського».

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«Цього року ми плануємо оновити угоду про вільну торгівлю з ЄС, тому що вже пройшов 5-річний період, а також розширимо угоду з Канадою», — зазначив Качка.

За його словами, для України завжди залишається актуальним питання налагодження торговельних відносин з Туреччиною, адже саме на цю країну надходить багато запитів від бізнесу. Також є запит на розвиток відносин з Азією і середземноморським регіоном.

«Ми вже почали перший етап підготовки до переговорів з Єгиптом, Тунісом, Йорданією. Великий проект назріває з КНР, оскільки очевидно, що це наш найбільший партнер. У 2020 році експорт в КНР виріс на 92% за 11 місяців. Є підстави для лібералізації міжнародної торгівлі», - зазначає Качка.

Що цьому передувало

8 жовтня 2020 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон підписали угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та партнерство.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна сподівається до кінця року ратифікувати цю угоду з Великобританією.

9 грудня 2020 року Україна і Великобританія підписали угода про розвиток двосторонньої торгівлі партнерства в ході круглого столу, присвяченого розвитку відносин між країнами в рамках підписаної в жовтні Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство.

16 грудня Верховна Рада ратифікувала угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Кабінет Міністрів готує Угоди про зони вільної торгівлі з Єгиптом, Йорданією, В'єтнамом, Індонезією та Китаєм.

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Автор: УНІАН