Послуга доступна завдяки поштоматам Meest

2020 рік увійде в історію як рік безконтактної доставки. Поштомати стали головним трендом, що набув поширення на ринку поштово-логістичних послуг під час пандемії. Кількість користувачів, що відправляють і отримують посилки через поштомати, протягом року зросла на 50-60%. Українці надають перевагу цьому виду доставки завдяки простоті та зручності у використанні, а також абсолютній безпеці.

Зважаючи на ріст попиту на безконтактну відправку через другу хвилю поширення коронавірусної хвороби, а також потребу українців поздоровити один одного з новорічними святами, Meest анонсує нову акцію. До 31 січня отримувати та відправляти посилки через поштомати Meest можна безкоштовно. Послуга доступна по всій Україні.

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Ростислав Кісіль, президент глобальної групи Meest: "Швидке та адекватне забезпечення максимальної безпеки при відправленні посилок — один з найважливіших викликів нашої команди. Гнучкість і готовність до змін — важлива риса сучасного бізнесу. Актуальні реалії ринку вимагають від нас нових рішень, що можуть забезпечити максимальну безпеку нашим клієнтам. Тому ми не лише оптимізуємо сервіси з доставки товарів, а й розвиваємо і модернізуємо нові процеси, намагаємося зробити їх доступними для всіх верств населення".

Через поштомати можна відправляти посилки вагою до 10 кг — документи, електронну комерцію та будь-які інші малогабаритні відправлення. Крім того, з 7 грудня по 31 січня замовити безкоштовну доставку товарів у поштомати Meest можна у популярних онлайн-магазинах: техніки, одягу, будівельних, дитячих та косметичних товарів й книгарнях.

Нагадаємо, крім стандартного формату відправлень, через поштомати Meest можна скористатися надшивидкою доставкою по Києву за 5 годин. Для цього вкласти посилку в поштомат потрібно до 11:00.

*Meest — міжнародна група компаній, що веде свою діяльність більш ніж у 20 країнах світу. На українському ринку компанія розвиває власну мережу поштоматів, яка зараз налічує понад 1500 автоматизованих пристроїв. Наразі автоматичні термінали Meest єдині в Україні, що працюють і на отримання, і на відправлення посилок.

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Автор: УНІАН