За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексну стратегію розвитку ОПК.

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський демонструє абсолютну нездатність займатися розвитком цього критично важливого для України напрямку.

Про це йдеться в статті «Уруський і бездіяльність: до чого призведе нездатність віце-прем'єр-міністра займатися ОПК України», опублікованій виданням Rupor.info.

Читайте також"Укроборонпром" реорганізують у 9 галузевих холдингів - віце-прем'єр

«За 4 місяці Уруський і його команда не підготували комплексну стратегію розвитку ОПК. Міністерство не опублікувало жодного документа, в якому б відображалося бачення реформи ОПК. Сміх і гріх, але в середині вересня було презентовано новий проект Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу. Але не від міністерства Уруського, а від Мінекономіки, що традиційно відповідає за промисловість. Навіщо і кому потрібно в такому випадку міністерство Уруського?», - йдеться в статті.

Автор зазначає, що судячи з усього, міністерство Уруського потрібно, щоб блокувати реальні зміни в ОПК.

«Все досить прозаїчно - йому простіше розповідати про ракети і космос, але не про реальну роботу міністерства. А тим часом відбувається блокування тих реформ в ОПК, які були задумані давно. І не реалізуються тільки через Уруського. Мова йде про корпоратизацію ОПК. Замість цього Уруський включив ручний режим і сам тисне на підприємства, змушуючи їх виконувати його вимоги. При цьому віце-прем'єр явно забув про міжнародні стандарти OECD (прозорість, підзвітність, контроль, незалежне управління)», - підкреслюється в публікації.

При цьому автор нагадує, що Уруський намагається вивести з «Укроборонпрому» 6 авіаційних підприємств, і це при тому, що стратегії розвитку авіації в Україні немає.

«Більш того, це, за словами співрозмовників нашого видання, робиться попри критику РНБО, Міністерства фінансів та інших органів виконавчої влади. Головна проблема полягає в тому, що за рахунок таких дій Уруський остаточно знищує систему української ОПК, висмикуючи з нього як з запіканки родзинки. Все інше його не цікавить, і воно може бути знищено. Уруський демонструє категоричну нездатність займатися ОПК», - підкреслюється в статті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН