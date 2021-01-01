У січні 2021 року набуде чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Ця стаття зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів виключно українською мовою (крім альтернативного прохання клієнта).
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Стаття 30 закону про українську мову передбачає:
Українська як державна мова визнається мовою обслуговування споживачів в Україні;
інформація про товари та послуги (у тому числі в інтернет-магазинах і інтернет-каталогах) також має надаватися державною мовою, але може дублюватися на інших мовах;
при наданні такої інформації допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням букв латинського та/або грецького алфавітів;
на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.
Закон про мову
- 25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
- 16 липня 2019-го закон набув чинності.
- З 16 липня 2020 року українською мовою мали бути перекладені назви всіх аеропортів, станцій, зупинок, технічна документація, документообіг та звітність юросіб.
- Стаття закону набирає чинності 16 січня 2021 року. Після прийняття закону її набуття чинності відклали на 18 місяців.
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