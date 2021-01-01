Стаття закону набуде чинності 16 січня 2021 року.

У січні 2021 року набуде чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Ця стаття зобов'язує всіх постачальників послуг в Україні, незалежно від форми власності, обслуговувати споживачів виключно українською мовою (крім альтернативного прохання клієнта).

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Стаття 30 закону про українську мову передбачає:

Українська як державна мова визнається мовою обслуговування споживачів в Україні;

інформація про товари та послуги (у тому числі в інтернет-магазинах і інтернет-каталогах) також має надаватися державною мовою, але може дублюватися на інших мовах;

при наданні такої інформації допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням букв латинського та/або грецького алфавітів;

на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін.

Закон про мову

25 квітня 2019 року парламент ухвалив закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2019-го закон набув чинності.

З 16 липня 2020 року українською мовою мали бути перекладені назви всіх аеропортів, станцій, зупинок, технічна документація, документообіг та звітність юросіб.

Стаття закону набирає чинності 16 січня 2021 року. Після прийняття закону її набуття чинності відклали на 18 місяців.

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Автор: Олена Коваленко