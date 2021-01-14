Користувач зможе отримати юридичний звіт по об'єкту нерухомості / фото УНІАН Володимир Гонтар

В Україні почав працювати сервіс, який дозволяє отримати юридичний звіт по вторинному об'єкту нерухомості.

Про це повідомила прес-служба Міністерства цифрової трансформації.

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"Проект-переможець конкурсу Open Data Challenge 2018, організованого за підтримки проекту USAID / UK Aid TAPAS Project / Прозорість та підзвітність у держуправлінні та послугах, Monitor.Estate спільно з OpenDataBot розробив новий сервіс", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Скріншот з Facebook

Користувачі платформи можуть отримати інформацію щодо:

  • точної адреси об'єкта;
  • його площі;
  • типу об'єкта (житловий / нежитловий), для земельних ділянок - цільове призначення;
  • власника;
  • підстав набуття права власності;
  • обтяжень / обмежень;
  • рекомендацій з перевірки даних, які відсутні у звіті.

Скільки це коштує

На сайті Monitor зазначено, що за самостійну онлайн-перевірку одного об'єкта нерухомості українцям доведеться заплатити 49 гривень.

Скріншот Monitor

Більш ретельні перевірки об'єкта нерухомості, а також комплексна перевірка забудовника обійдуться від 2500 грн до 3500 грн кожна.

Скріншот Monitor

Іпотека в Україні

  • Президент України Володимир Зеленський обіцяв Українцям іпотеку під 10%, але Мінфіні заявили, що на шляху запуску іпотеки під 10% заважають деякі законодавчі обмеження, пов'язані з пропискою.
  • 2 червня 2020 року в НБУ заявили, що запуск іпотеки під 10% в Україні можливий після завершення карантинних обмежень. Також для цього потрібна правильна процентна політика банків і ряд юридичних змін.
  • 23 червня 2020 року Шмигаль заявив, що мета Кабінету Міністрів - знизити іпотечну ставку до 7, а то і 5%.
  • 22 липня 2020 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вважає цілком реальним зниження кредитної ставки по іпотеці до 10%.
  • 11 серпня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що обіцяна іпотека під 10% річних вже працює.
  • 28 грудня 2020 року Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для розробки та впровадження механізму доступної іпотеки.

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Автор: УНІАН